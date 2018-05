BRADIPOTEATAR: si fa in 3 (spettacoli fino a domenica)

Le produzioni di teatro e danza al Concordia e a Fiorentino tanto spettacolo per tutti

La Scuola di Teatro e Danza BRADIPOTEATAR dopo i corsi annuali propone insieme al Centro Sociale di Fiorentino spettacoli per tutti. Primo appuntamento con il pubblico e le famiglie al TEATRO TITANO rappresentata la piéce “EMBER” saggio teatrale pomeridiano di martedì 8 maggio. Sempre al CONCORDIA giovedì 10 maggio alle 18 la rappresentazione di danza per bambini “LA BOUTIQUE FANTASTIQUE”. Ultimo spettacolo teatrale domenica 13 maggio alle 21 nei locali del Centro Sociale di Fiorentino BRADIPOTEATAR Junior affronta i classici con ironia in “PERSONAGGI IN CERCA D'ATTORI”.

fz