CASA del CINEMA di ROMA: "Tracce di Bene" serata di successo

Il documentario con Giancarlo Dotto sulla vita privata di Carmelo Bene realizzato con il contributo di San Marino è stato proiettato nel tempio cinematografico romano

Presentato con successo alla Casa del Cinema di Roma per la rassegna ITALIA DOC a cura di Maurizio di Rienzo il docu-film TRACCE DI BENE di Giuseppe Sansonna sponsorizzato e coprodotto da RTV. Un'accoglienza significativa come già avvenuto al Festival del Cinema. In onda anche su Sky Arte e in mostra a Torino è stato recensito dall'inserto “Robinson” di Repubblica. Ieri la testimonianza-intervista (una sorta di lunga sceneggiatura della pellicola basata su racconti e ricordi inediti) raccolta da Giancarlo Dotto su Carmelo Bene è risultata originalissima nel bel lavoro di Sansonna (è lui ad avere aperto la SCATOLA NERA dei ricordi e delle emozioni facendone una biografia inedita) suscitando emozioni con ironia al pubblico presente.

fz

Intervista con Giuseppe Sansonna Regista