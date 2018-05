Cézanne a San Marino dipinge al cinema

CEZANNE al Concordia di Borgo Maggiore per la GRANDE ARTE AL CINEMA il docu-film di Phil Grabsky presenta “RITRATTI DI UNA VITA”

Lentamente la macchina da presa sostituisce il pennello e sfiora nature morte, facce di famigliari, autoritratti e l'intera vita di PAUL CEZANNE, considerato il “padre della pittura moderna francese”, da Matisse a Picasso. Una pellicola in giro per il mondo dell'arte figurativa tra Francia, Inghilterra e il MoMA di New York. Testimonianze e letture del pronipote Philippe Cézanne oltre alla corrispondenza (lettere private e biglietti a far da tesi della sceneggiatura) scrittura storica con EMILE ZOLA. Un viaggio in sala dentro i dipinti e le centinaia di tele del maestro di coni, sfere e cilindri, che influenzarono la ricerca di tanti artisti del Novecento. 50 autoritratti raccontano anche fisicamente l'uomo divenuto un mito, sopravvissuto ai limiti del suo tempo, oggi, proposto anche al cinema nella serie LA GRANDE ARTE con VAN GOGH o CARAVAGGIO.

fz