Music Inside Rimini. La fiera della musica, tecnologia e realtà aumentata

La terza edizione della fiera dedicata al mondo della musica è stata un mix di spettacoli, incontri con grandi artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale e tantissima tecnologia. Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi e Xantonè Blacq, tastierista dell'indimenticabile Amy Winehouse sono stati gli ospiti più attesi. Oggi, a conclusione della tre giorni di musica, si è esibito Antonio Iazzi, tastierista e fondatore con Piero Pelù dei Litfiba.

“Questa fiera è anche un occasione unica per far vivere e provare al pubblico le ultime novità legate a questo mondo” evidenzia Claudio Formisano, presidente dell' European Music Industries.



Tra i protagonisti degli show infatti non solo cantanti e musicisti. Alcuni degli ospiti presentati più apprezzati non erano in carne e ossa. Realtà aumentata, giochi di luci, tecnologia di proiezione laser e decine di stand dedicati alle ultime tecnologie audio e video si sono ritagliati dei ruoli da protagonisti attraendo centinaia di appassionati e professionisti del settore.