Caprarica a Villa Manzoni con “Royal Baby – vite magnifiche e viziate degli eredi al trono”

Le storie delle famiglie reali nell'ultimo libro di Antonio Caprarica, scrittore e giornalista, per anni corrispondente da Londra per la Rai che ieri sera ha riempito Villa Manzoni per la rassegna dei “Salotti letterari” di Ente Cassa Faetano.



Appassionato conoscitore della società inglese e della sua monarchia, in “Royal baby” racconta le storie della monarchia britannica da un punto di vista insolito, registrando gli aspetti più significativi e curiosi vissuti dagli eredi al trono durante la propria infanzia.





Nel video, l'intervista ad Antonio Caprarica, in una analisi della società inglese oggi, partendo però dalla sua passione per le vicende della casa reale



AS