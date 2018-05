10 maggio 1962: debutta nei fumetti "L'incredibile Hulk"

Il mite dottor Bruce Banner, preso dalla rabbia diventa verde e si trasforma in una bestia furiosa dal buon cuore, ma incapace di controllarsi. L'incredibile Hulk è uno dei personaggi più iconici dei fumetti Marvel e nel corso di 55 anni è entrato nell'immaginario popolare.



Creato dal prolifico sceneggiatore Stan Lee, l'esordio nei fumetti del personaggio è nel 10 maggio 1962. Si tratta di una riscrittura moderna del mito di Dottor Jekyll e Mister Hyde, il mostro che vive all'interno dell'uomo. La causa della trasformazione un esposizione ad una bomba a "raggi gamma", che cambierà la vita per sempre al dottor Banner.



Inizialmente il personaggio non era verde e non si trasformava con la rabbia. Nel primo numero di "The incredible Hulk" il gigante era grigio e la sua trasformazione scattava al tramonto. La resa grafica era ispirata al celebre mostro di Frankenstein.



Con il tempo la trasformazione nei fumetti il colore del personaggio cambiò e la trasformazione iniziò a scattare in base a forti emozioni o a scatti di rabbia, facendo sempre più presa sui lettori.



Tantissime le versioni televisive e cinematografiche del personaggio. La prima negli anni '70 nel telefilm interpretato dal bodybuilder Lou Ferrigno. Negli ultimi film della Marvel il mostro è stato realizzato con il motion capture in 3d, arrivando a notevoli effetti di realismo. Il ruolo del dottor Banner è passato da Eric Bana, a Edward Norton, fino all'odierno Mark Ruffalo.