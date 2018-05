Stabat Mater: sabato la Corale di San Marino alla Pieve

La Corale di San Marino torna in Pieve per eseguire lo “Stabat Mater” di Karl Jenkins. L' appuntamento è per sabato 12 maggio alle ore 21.15 nella Basilica del Santo. La Corale. diretta dal Maestro Fausto Giacomini, sarà accompagnata dall’Orchestra “I Cameristi” del Centro Sammarinese Studi Musicali, con le soliste Lorena Chiarelli e Yasemin Sannino.



Un concerto con il quale la Corale vuole portare un proprio “contributo” al dialogo Interreligioso, nella convinzione che la musica riesca spesso a toccare corde e coinvolgere sensibilità che le parole non sempre riescono a raggiungere.