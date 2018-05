CONVERSAZIONE D'ARTE 2018: ultimo atto

Conclusa l'iniziativa culturale ideata da Paolo Rondelli ai Musei di Stato

Ieri l'ultimo appuntamento con la seconda serie delle CONVERSAZIONI D'ARTE TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO. Una iniziativa degli Istituti Culturali per svelare i tesori dei del patrimonio museale pubblico. In Pinacoteca San Francesco in conferenza pubblica il filosofo NATALINO VALENTINI teorico di storia del Cristianesimo. Il docente dell'Istituto di Scienze religiose ha chiuso il ciclo con una riflessione-intervista sul teologo del sacro di fine Ottocento PAVEL FLORENSKIJ. Lo studioso e sacerdote martire dei GULAG sovietici attualizzato e messo a confronto con la nostra arte sacra.

