Cesenatico: il Dg Romeo presenta «Tre Capi non bastano» del navigatore Miceli

Il giro del mondo del navigatore Matteo Miceli raccontato nel libro «Tre Capi non bastano». Una avventura a emissioni zero finita con un naufragio, il recupero della barca e il desiderio di riprendersi il record di traversata atlantica Dakar a Guadalupa su di un catamarano di 20 piedi non abitabile. Sarà il Dg di San Marino Rtv Carlo Romeo a presentare l’appuntamento letterario, domenica 13 maggio alle 21 al Museo della Marineria di Cesenatico.