A Domagnano “Convegno per le famiglie” su come combattere l'Alzheimer e le altre forme di demenze

Il trattamento alle demenze è il punto centrale su cui si è svolto l'incontro nella sala Montelupo di Domagnano. Malattie che, causa anche l'invecchiamento della popolazione, stanno diventando più diffuse. Durante la conferenza, in cui era presente anche il segretario alla Sanità Franco Santi, si sono susseguiti diversi relatori che hanno spiegato gli interventi psico sociali, non farmacologici per combattere l'Alzheimer e altre demenze.



Strumenti per sostenere anche le famiglie che si trovano ad affrontare queste situazioni, in attesa che la medicina possa trovare una cura definitiva.



In video intervista a Manuela Berardinelli (Presidente associazione Alzheimer)