Luis Sepùlveda a Rimini per Tonino in "Pensieri di Guerra"

L'intervista esclusiva alla nostra tv dello scrittore cileno presidente onorario della Fondazione TONINO GUERRA

Sepùlveda a Rimini per ricordare un'amicizia vera con Tonino Guerra nata scrivendo di cinema nel ricordo di Fellini lo scrittore cileno racconta un sodalizio che continua con La Fondazione di cui è presidente onorario.

Un amore comune che continua col figlio compositore cinematografico ANDREA GUERRA condiviso con Scola, Gassmann, Fellini e l'amico fraterno TONINO in lunghe telefonate satellitare tra continenti e visite in Romagna. Luis Sepùlveda racconta per la prima volta alla nostra TV Il COMPLEANNO del maestro sceneggiatore e poeta nel 2000 a Pennabilli in un incontro artistico e soprattutto umano mai conclusi sul CINEMA immortale.

fz



Intervista con LUIS SEPÙLVEDA Scrittore e Sceneggiatore