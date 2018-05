Corale di San Marino: ieri, alla Basilica del Santo, lo "Stabat Mater"

Ieri, alla Basilica del Santo, lo “Stabat Mater” di Karl Jenkins. Ad eseguire il concerto – denso di significati profondi - la Corale di San Marino, diretta dal maestro Fausto Giacomini e con l'accompagnamento dell'Orchestra “I Cameristi”, del Centro Studi Musicali. L'opera – caratterizzata da una esasperante esplorazione della sofferenza umana - è appositamente scritta in tante lingue per dimostrare come la musica possa abbattere tutte le barriere. L'evento – patrocinato dalle Segreterie di Stato agli Esteri, agli Interni e alla Cultura – testimonia l'impegno della Repubblica in favore del dialogo interreligioso.