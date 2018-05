LORO 2 sono in tre: Sorrentino e Berlusconi con Servillo

Si chiude il dittico di Sorrentino con LORO 2 in multisala il crepuscolo berlusconiano da oscar



LORO è fatto di due LUI in un Servillo sdoppiato nel dialogo iniziale tra il CAV e il DORIS (quello vero delle assicurazioni) tra piazzisti... venditori soli col proprio EGO destinati alla SOLITUDINE (“l'uomo più solo è chi vende perché parla e non ascolta mai”) della GRANDE TENEREZZA cifra di SORRENTINO per un BERLUSCONI lontanissimo dai fasti del suo DIVO andreottiano (buonanima). Poi c'è il rapporto con la prima moglie, VERONICA, il terremoto dell'AQUILA. Il finto vulcano finale in giardino e i pompieri stanchi dopo il CROCIFISSO felliniano emerso dalle macerie sui titoli di coda stampati sulle facce vere degli eroi del terremoto.

Un film senza DIO ma con un dio (scritto con la d minuscola in corsivo) di potere, strisciante dietro, che ha una faccia sporca e una pulita, o meglio, una meno sporca... da scoprire.

