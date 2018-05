16 maggio 1929: prima edizione degli Oscar

La storia dell'Academy Award, il premio più ambito del cinema, inizia il 16 maggio 1929, quando il presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Douglas Fairbanks, e il direttore William C. DeMille, assegnarono, in un party privato per 270 invitati, le prime statuette per la produzione della stagione 1927-28 nella Blossom Room del Roosevelt Hotel di Hollywood.



Gente elegante- riporta la Treccani - artisti, cineasti, menu sofisticato e addirittura una riproduzione in zucchero della statuetta, non ancora divenuta celebre, disegnata da Cedric Gibbons, realizzata in bronzo dallo scultore George Stanley, rivestita in oro a 10 carati da Alex Smith e raffigurante un uomo con in mano una spada da crociato in piedi sulla bobina di un film.



In quel primo anno le categorie, definite con difficoltà e non senza contrasti e compromessi, erano così suddivise: miglior film, migliore qualità artistica della produzione, migliore regia per film drammatico e per film brillante, migliore attore e migliore attrice, migliore sceneggiatura originale e non originale, migliore fotografia, migliore scenografia, migliori effetti tecnici e migliori didascalie (due ultime categorie furono presenti solo in questa edizione).



Categorie che poi subiranno degli aggiustamenti.



A inaugurare la lunga storia dei 'grandi esclusi' fu, quasi simbolicamente, Charlie Chaplin, che ottenne un consolatorio premio speciale per The circus (1928; Il circo). All'epoca ancora nessuna risonanza riscuotevano le nominations, che invece sarebbero poi divenute in un certo senso il vero e proprio riconoscimento professionale, in quanto assegnate da 'addetti ai lavori' dello stesso settore dei candidati.