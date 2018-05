La scuola delle BAMBOLE... la bambina divenuta bambolina 2.0

Rappresentazione drammaturgica del Laboratorio di Teatro e Arti espressive 2017-2018 alle superiori

“BAMBOLE 2.0” una performance teatrale degli studenti delle Scuola Secondaria Superiore. Al teatro Titano una serata drammaturgica nata dal laboratorio di arti espressive del docente ALAN SCARPELLINI. Scene e testi ideati dai ragazzi e dalle ragazze dei corsi scolastici in una narrazione originale sulla condizione personale e sociale di ognuno. Suggestioni fatte di segni, oggetti e abitudini, sin dalla nascita. I giocattoli della loro crescita sino alla maturità regalati in casa e portati 'dentro' per sempre. Identificazioni dei soggetti mediante gli oggetti in sfumature sottili della realtà. Tutto questo in uno spettacolo in quadri e scene costruiti su una BAMBOLA che col tempo si assimila alla BAMBINA perfino nei vestiti. Il giocattolo la possiede trasformandola e cambiandola con disagio in una BAMBOLINA 2.0.

