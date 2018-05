La storia del primo quadriennio del fondo di solidarietà SUMS presentato alla Reggenza

“Fondo di Solidarietà, l'analisi di una realtà per la speranza di un futuro migliore” è il titolo del primo volume, presentato alla Reggenza, sulle attività svolte dai coordinatori e dalla commissione del fondo di solidarietà nel quadriennio 2014-2017. Il primo, di una collana di volumi, che documenteranno eventi significativi dell'associazione.



Primo volume che “rappresenta una pietra miliare per questo lavoro” sottolinea il presidente Marino Albani. Sarà inoltre pubblicato sul sito SUMS per far si che tutti possano consultarlo.



Intervista a Marino Albani, presidente SUMS