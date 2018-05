18 maggio 1804: Napoleone Bonaparte diventa Imperatore dei francesi

Una delle figure storiche più "leggendarie" della storia dell'umanità. Napoleone Bonaparte fu un genio militare senza pari e un grande legislatore in un momento di trapasso da un’epoca storica a un’altra profondamente segnata dagli sconvolgimenti della Rivoluzione francese.



Napoleone venne proclamato imperatore del senato francese il 18 maggio 1804, rovesciando il Direttorio nato a seguito della Rivoluzione Francese.



La cerimonia di incoronazione fu il 2 dicembre 1804, Napoleone incoronò sè stesso e la moglie Giuseppina di Beauharnais. Contrariamente a quanto si crede la corona non fu presa dalle mani del papa, che presenziò comunque alla cerimonia.



Fu solo l'inizio per Napoleone, arrivò nel 1805 a Milano la nomina a Re d'Italia. Quando gli posero sul capo la corona disse le celebri parole "Dio me l'ha data, guai a chi la tocca".