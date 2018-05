50 SFUMATURE HARD al Concordia il capitolo ROSSO della saga americana

Weekend ad alta sensualità con la terza parte della saga CINQUANTA SFUMATURE stavolta di ROSSO a grande richiesta solo al Concordia di San Marino

Stavolta è la sfumatura più drammatica più erotica più sentimentale di tutte che fa presagire ad una prossima possibile continuazione della storia infinita; quindi non un gran finale ROSSO ma magari, a posteriori se l'autrice letteraria vorrà, un capitolo d'oro o di platino... dei coniugi Christian e Anastasia Grey notissimi attori Jemie Dornan e Dakota Johnson. In questa storia 3 c'è un'altra 'coppia' sui generis di invidiosi cattivi, maschio e femmina, a disturbare le complicità del corpo e del cuore dei protagonisti. Più azione e meno scene erotiche spinte (ma sempre vietate ai 14 in Italia) condite con sentimento... la formula vincente del regista di SFUMATURE di NERO, James Foley, è matematica: -DARK -HARD = +STORIE... magari in una nuova sceneggiatura!?

fz