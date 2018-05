"EUFORIA", ancora RAI CINEMA a Cannes, aspettando la Palma d'Oro

il secondo film della Golino regista con Scamarcio e Mastandrea nel 'tris' (di successo) per RAI CINEMA a Cannes i nuovi autori italiani

Due fratelli diversi si scoprono vicini come gemelli. Matteo (Scamrcio) affascinante giovane imprenditore rampante a Roma (uno yuppie di fine anni Dieci del Duemila) ed Ettore (Mastandrea) prof. delle medie in provincia schivo e cauto anche nella vita. Un evento inaspettato (imprevisto come lo è il destino) riavvicina i due, che si scopriranno uguali... (tutt'e due EUFORICI e TENERI).

Coabitando si amano ancora come alla nascita e il ricordo della famiglia d'origine fa il miracolo.

Il film è pieno di “svolazzi” - dice a Cannes la Golino. Fa emozionare fino a commuovere anche per l'apporto delle amiche (vere e vicine come sorelle) Jasmine Trinca, Isabella Ferrari e Valentina Cenni: un gruppo di famiglia sul set. Tutte persone che si conoscono bene... sin nel profondo. Gli attori fanno la pellicola quanto i registi o i produttori e in EUFORIA c'è il 'lavoro' vissuto di 6 amici cari al cine...

fz