"MUSICANDO" di fine anno aspettando l'estate

LA FESTA DELLA MUSICA al TITANO, dal 17 maggio all'8 giugno, in una rassegna di saggi e concerti dei giovani sammarinesi della scuola musicale

l’Istituto Musicale Sammarinese organizza l'evento pomeridiano dalle 18 con gli studenti a conclusione di ogni anno scolastico. L’esibizione dei giovani musicisti in pubblico rappresenta un'importante tappa nel percorso musicale d'apprendimento didattico. Ragazzi e ragazze che studiano uno strumento condividono il lavoro svolto durante l’anno. Insieme allievi e docenti dei vari strumenti davanti ad amici e famiglie si mettono in gioco col pubblico. Un ricco cartellone di saggi classici e concertini anche in “ensemble” di gruppi affiatati. Concerto finale di chiusura a giugno protagonisti i solisti TOMMASO BERARDI, MICHELANGELO CAPRIOLI e GIORGIO ZANI. In programma, tra le altre, musiche di Bach e Mozart con l'orchestra della scuola diretta dal maestro Massimiliano Messieri.

fz