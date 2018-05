Una riminese in finale al concorso Vocine Nuove di Castrocaro

C’è una giovanissima riminese in finale al Concorso Nazionale Vocine Nuove di Castrocaro. Si chiama Stella Giorgi, 10 anni. Sabato 19 maggio rappresenterà non solo Rimini, ma tutta l’Emilia Romagna nella sua categoria.



Stella presenta il brano inedito “Una canzone a colori”, canzone con cui lo scorso 18 marzo si è aggiudicata il Festival di Gatteo nella categoria Junior. Una canzone divertente e ritmata, moderna, ma adatta alla sua età, di cui presto verrà pubblicato anche il video.



Giunta alla sua 15^ edizione, Vocine Nuove di Castrocaro è uno dei Festival per giovanissimi cantanti più importanti a livello italiano ed internazionale. Ideata da Catia Conficoni il Festival è l'occasione per i baby cantanti per misurare il giovane talento e per imparare con stage e incontri tenuti durante le semifinali.



Sabato prossimo la Finale decreterà i vincitori nelle due categorie Baby e Junior.