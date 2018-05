"ANNIE HALL": IO e ANNIE dopo 40 anni torna all'originale...

San Marino Cinema per IL CINEMA RITROVATO porta al Concordia per due serate (lunedì 21 e martedì 22) “IO E ANNIE” di Woody Allen in versione originale con sottotitoli distribuito e restaurato dalla Cineteca di Bologna

Anche il titolo originale: ANNIE HALL del 1978 con Diane Keaton. IO naturalmente è lui, il mitico Woody, nella parte di se medesimo, attore-regista e altro... in una versione supervisionata dallo stesso ALLEN per la United Artists con inserti e ritocchi fino a due giorni fa e anche per questo già considerato un “cult” tra i classici restaurati.

Vinse 4 oscar: film, regia, sceneggiatura e protagonista femminile il tutto ambientato nella sua New York. ALLEN evitò, poi, di andare a Hollywood a ritirare il suo premio... così comincia l'era della commedia cinematografica americana moderna che dirompe in modo soft, anche oggi, in tutto il mondo.

Se gli uomini “hanno sempre bisogno di uova anzi di ovaie” nelle loro relazioni amorose fino alla disintegrazione romantica, il cineasta orgogliosamente ebreo americano, parlando della sceneggiatura in questione dichiara: “il film è il risultato di tutto ciò che nella mia vita e nel cinema rappresenta DIANE KEATON”. Ed è subito storia.

