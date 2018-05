“Momenti di Magica quotidianità”, in scena i ragazzi della Fondazione Centro Anch’io

Questa sera, alle 20.30, al Teatro Sant’Andrea di Serravalle andranno in scena i ragazzi del Progetto Soggiorni in Autonomia della Fondazione Centro Anch’io. “Momenti di Magica quotidianità” è il titolo dello spettacolo che, oltre a far conoscere il percorso intrapreso dai ragazzi, servirà a raccogliere fondi per il “Progetto Chiavi di Casa”.