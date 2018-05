Viaggio in Valconca, il libro di Gabriele Geminiani presentato alla biblioteca di Stato

“Questa non è una guida. Se avete preso in mano questo volumetto pensando che potesse illuminarvi su un eventuale itinerario turistico nel Montefeltro, rimarrete sicuramente delusi”. Si presenta così “Viaggio in Valconca”, di Gabriele Geminiani.



Lo scopo del libro, spiega l'autore, è quello di immortalare la bellezza ma sopratutto le brutture edilizie che intaccano i profili millenari della Valconca. A distanza di tempo l'operazione ha anche assunto uno scopo documentario: infatti diverse architetture presenti sul volume, sia domestiche che industriali, sono andate per sempre perdute.



Nel video intervista di Gabriele Geminiani autore libro