I colori della morte: L'ultimo VAN GOGH in un film a San Marino

“VAN GOGH TRA IL GRANO E IL CIELO” il film-documentario che celebra il pittore olandese, frutto di una straordinaria mostra vicentina curata da Marco Goldin, solo mercoledì 23 maggio al Concordia

Fu Elena Koller-Muller, una delle donne più ricche d'Olanda, che agli inizi del 900 dopo un viaggio in Italia collocò per la prima volta nella storia dell'arte 300 pezzi di VINCENT VAN GOGH, 88 dipinti e 180 disegni, in un luogo bucolico dei Paesi Bassi: tra cielo azzurro e il grano giallo sulla terra bruna.

Il film sceneggiato su musiche originali di Remo Anzolino per la voce di Valeria Bruni Tedeschi a sua volta raccoglie l'eredità artistica di MARCO GOLDIN ispirandosi alla sua celebrata mostra nella Basilica Palladiana dal titolo: “ Tra il grano e cielo” felice intuizione dedotta dai piani e dai colori ispirati ai dipinti giapponesi e alla pioggia dell'ultimo VAN GOGH poco prima della morte.

Un turbinio di colori resi unici dalla Settima Arte, il cinematografo si inchina all'inchiostro, al carboncino e ai gialli, rossi e ai viola parigini, fino al colore assoluto... che precede la morte.



Interventi narrativi in video di MARCO GOLDIN