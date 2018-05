Esami al CONFUCIO aspettando il campus estivo

Sessione linguistica in mandarino all'Istituto Confucio di San Marino

13 studenti hanno sostenuto con impegno le prove per conseguire la certificazione ufficiale. Vari i livelli dei test riconosciuti e proposti direttamente dal Ministero all'Istruzione cinese validi anche a San Marino e Italia. Le schede scritte per studenti stranieri non di madrelingua, di cui 11 già frequentanti in Repubblica e 2 provenienti da Rimini, verranno confermate entro 3 settimane direttamente dalla Cina. Sarà l'Ufficio del Consiglio di Lingua, HANBAN, ad assegnare punteggio e riconoscerne gli esiti. I risultati permetteranno ai giovani di frequentare le università cinesi dopo aver superato almeno il livello HSK 3.

fz