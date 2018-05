GALA stellato a Valdragone

Serata di stelle culinarie tra Romagna e Monte Titano

Al nuovo WINE SHOP del Consorzio Vini Tipici cena di gala con i REGGENTI. Insieme alle Loro Eccellenze anche I segretari, Michelotti, Renzi e Podeschi hanno partecipato alla serata aperta agli operatori agroalimentari e della distribuzione dal circondario. 2 chef stellati in un originale menù abbinato ai nostri prodotti tipici e ai vini nazionali. Solo per l'occasione hanno cucinato in coppia Luigi Sartini, noto cuoco sammarinese pluripremiato con la stella Michelin e Gino Angelini di Rimini, chef internazionale che lavora a Los Angeles. I creativi maestri dell'arte culinaria si sono esibiti in piatti semplici della tradizione romagnola elaborati appositamente per San Marino.

