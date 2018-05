IL FATTORE H: David Anzalone in scena per i DISABILI targati RSM

San Marino celebra il decennale di ratifica della Convezione ONU sui Diritti dei Disabili con lo spettacolo “TARGATO H” del comico disabile DAVID ANZALONE presenti i REGGENTI

Sarà una bella festa (“qualunque impegno tu abbia non ci andare”: tutti in Sala SUMS venerdì 25 alle 20.30 con DAVID ANZALONE - suggerisce Augusto Michelotti responsabile di Territorio e Turismo anche a nome dei colleghi di governo) per divertirsi perché LA NORMALITÀ NON ESISTE, CI SONO UNA MOLTITUDINE DI DIVERSITÀ e noi tutti siamo parte di questo mondo: TARGATO RSM che dell' H come handicap si è fatto carico da decenni. Parte da qui con tanta ironia l'applicazione di un trattato ONU che risale al 2006 atto a chiarire che la differenza è ricchezza non certo una malattia...

Un gesto benefico e divertente che serva a tutti per aiutare le associazioni sammarinesi che si occupano dei servizi alle persone con altre abilità ed esigenze diverse da considerare normalissime.

Si dice: inclusiva, accessibile e sostenibile, si traduce in condivisione e solidarietà cioè in una società resiliente (che resiste e reagisce trasformando la difficoltà in ricchezza) e, quindi, più bella.

Intervista con AUGUSTO MICHELOTTI Segretario al Territorio e Turismo