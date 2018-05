Biennale Venezia: domani l'inaugurazione del padiglione di San Marino, Urban Colours

Sarà inaugurato domani alla Biennale d'architettura di Venezia, il padiglione della Repubblica di San Marino con il progetto 'Urban Colours', incentrato sul rapporto tra l'architettura e gli ambienti urbani, con particolare attenzione al colore.



Taglio del nastro alle 17, nello spazio 'Venews C563'.



“Il mio ambiente nell'ambiente” è il progetto degli architetti M.Maresi G.Ridolfi D.Galassi; “Architettura Arte e Colore per dare nuova vita alle città” progetto di S. Benvenuti e C. Guiducci; Ma & Ba” progetto di Pierpaolo Iannone.



Orario di apertura: da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito. Il Progetto è curato da Vincenzo Sanfo e coordinato da Diffusione Italia International Group, in accordo e con la supervisione del commissario nazionale della Repubblica di San Marino, Marco Renzi, e del Segretario di Stato per l'istruzione e la cultura, Marco Podeschi.