"Un passo indietro per poter volare", la mostra di disegni degli allievi della scuola elementare di Fiorentino

“Un passo indietro per poter volare” è il nome della mostra, ospitata nella galleria della Cassa di Risparmio, che esibirà i disegni degli allievi della scuola elementare di Fiorentino. La collaborazione tra Cassa, Segreteria di Stato per l'Istruzione, Scuola elementare e giunta castello di Fiorentino ha reso possibile la realizzazione della mostra di disegni nata dalla pubblicazione dell'omonimo libro “Un passo indietro per volare” dell'autore sammarinese Giovanni Baldacci. Dal volume, presentato da Sonia Tura, i bambini, con l'aiuto degli insegnanti, hanno narrato tramite disegni la memoria collettiva sammarinese attraverso il racconto di sette personaggi che rivivono nel libro dell'autore.