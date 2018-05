"SOLO" stellare al CONCORDIA arriva STAR WARS

Dopo la presentazione europea a Cannes arriva in Repubblica grazie a San Marino Cinema “SOLO” una storia di Star Wars per la regia di Ron Howard del nuovo corso Disney

Dopo Cannes HAN SOLO è solo “SOLO”! E basta. La produzione sgancia in un certo senso il personaggio creato e 'malleato', impastato e infine plasmato a dovere nei decenni, per e su Harrison Ford passando direttamente al giovane ALDEN EHRENREICH. Uno scambio generazionale che per i fan c'entra poco con la SAGA di GUERRE STELLARI. Siamo all'incrocio di razza tra INDIANA JONES e il WESTERN galattico per famiglie al futuro... non senza american Humor e un sottofondo romantico.

Il cronista di spettacoli predilige comunque il mitico e inossidabile 'afono' d'oro dalla voce stridula WOOKIE CHEWBECCA che da solo... regge le scene in cui per forza deve fare da spalla come a volta improvvisava Totò, ormai anziano, coi giovani leoni della commedia italiana del tempo diventati poi famosi attori di teatro e tv.

Sceneggiatura blindata dalla Disney con LAWRENCE KASDAN (regia di HOWARD che ha rifatto a modo suo il 70% del movie già girato) perché insieme sono una sicurezza per il 'fantacine' da super budget.

fz