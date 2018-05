"Ti parlo di noi". Nel suo nuovo libro Sergio Barducci racconta la dolorosa vicenda del fratello

La presentazione questa sera alle 20:30 a Cesenatico

La dipendenza dagli stupefacenti e il suo reale impatto su una famiglia. Di questo tema tratta "Ti parlo di noi", il nuovo romanzo di Sergio Barducci, giornalista di San Marino RTV, in uscita nelle librerie italiane.



Nel suo libro l'autore racconta la dolorosa vicenda del fratello minore, vittima della dipendenza dalla droga. Una storia ambientata nella vicina Cesenatico, in cui l'autore ha vissuto e in cui ha deciso di fare la sua presentazione. Questa sera alle ore 20:30 al "Teatro Comunale di Cesenatico", Barducci presenterà il libro, assieme al cronista de "Il Resto del Carlino" Massimo Pandolfi e a Davide Gnola, direttore del servizio Cultura del Comune di Cesenatico.



"Ti parlo di noi" descrive, con delicatezza e partecipazione, i vissuti dell'autore e il dolore attraversato, senza però mai sfociare nella rabbia, mostrando solo sgomento, timore e partecipazione. C'è tutto l'impegno di un fratello maggiore per proteggere il più piccolo da un "dolore evitabile", mostrando la tristezza e l'impatto sulla famiglia della vicenda. Uno scritto che riporta al centro del dibattito pubblico il tema della droga e della tossicodipendenza, troppo spesso relegato a brevi notizie di cronaca.



Il libro si avvale dell'introduzione del neurologo e psichiatra di fama mondiale, Vittorino Andreoli. "Una storia"- scrive - "che andava raccontata perché il dolore non si deve nascondere mai, qualsiasi sia la fonte da cui esce”.



Previste anche presentazioni a Cesena, a San Marino (il 6 giugno a Villa Manzoni) e a Rimini. Il libro sarà anche presentato a Roma il 20 giugno.



