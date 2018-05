Claudia Wells, l'attrice di "Ritorno al Futuro" in visita a San Marino

Claudia Wells, l'attrice che interpretava Jennifer, la fidanzata del celebre Marty McFly nel film cult "Ritorno al futuro", si recherà in visita a San Marino martedì 29 maggio. L'evento è organizzato con la sinergia fra San Marino Comics, Palace Hotel San Marino e il ristorante La Fratta.



L'attrice si trova in Italia per una partecipazione ad una convention sulla fantascienza, ma ha confessato di essere "innamorata della Repubblica più antica del mondo, solo sentendone parlare".



Claudia, martedì prossimo, alle ore 11, visiterà il Palazzo del Governo e successivamente passeggerà fra le vie del centro storico, prima della sua partenza per Roma.



Oltre al suo ruolo in Ritorno al Futuro si ricorda il suo ruolo nella serie TV "Herbie, the love bug" e in "Alien Armaggedon". L'attrice dal 1991 gestisce un negozio di alta moda a New York, chiamato Armani Wells.



L'associazione sammarinese informa anche che si sta valutando un invito per l'attrice al prossimo San Marino Comics, previsto per fine agosto.



Il comunicato stampa di San Marino Comics