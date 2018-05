Francesco Guccini protagonista alla Festa di Rai Radio 3 a Cesena

Quasi un'ora prima dell'incontro con Francesco Guccini c'era fila al Teatro Bonci di Cesena. È un pubblico esigente e affezionato quello di Radio Tre che fa della divulgazione della cultura e dell'approfondimento, un suo segno distintivo, nonostante le dinamiche contemporanee.



Madre di origine sammarinese, il Direttore Marino Sinibaldi ha scelto per la festa di quest'anno di Rai Radio 3 il titolo “Tirannia e liberta” liberamente ispirato ad una terzina che Dante dedicò proprio a Cesena. In serata il Concerto di Stefano Bollani.



Tra gli ospiti di domani il giornalista Sergio Romano e in serata Neri Marcorè suonerà Fabrizio De Andrè. Atteso domenica 27 il filosofo Massimo Cacciari.



Nel video, Marino Sinibaldi, Direttore di Radio Tre e Francesco Guccini