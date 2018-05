'44 e PASSAVA LA STORIA: mostra sul passaggio del Fronte, dagli archivi BIGI

Una mostra fotografica sul periodo bellico “1943-1944: DALLO SBARCO IN SICILIA ALLA LINEA GOTICA” in Pinacoteca San Francesco fino al 1 luglio la collezione dell'editore Bruno Ghigi anche in un documento speciale di RTV

Lo si vede nel filmato realizzato da Antonio Prenna (lavoro che integra il percorso espositivo), l'editore GHIGI, uno degli ultimi testimoni del passaggio del Fronte in Romagna e a San Marino. Bruno Ghigi (pergamena e targa ricordo dalla Segreteria Cultura e dalla SUMS durante l'apertura ufficiale) è la memoria vivente di quell'anno che lo vide sfollato sul Monte a fine estate '44 tra mille difficoltà in un territorio occupato dai tedeschi in ritirata. Un poderoso archivio fotografico originale alla base della intera esposizione museale promossa dalla SUMS Femminile (Orietta Ceccoli con Fausta Morganti) e a cura degli Istituti Culturali.

Due le sezioni didattiche e cronologiche: sbarchi e battaglie dell'offensiva da sud; Il passaggio del Fronte della Gotica con il Bombardamento di San Marino insieme ai combattimenti da Monte Pulito e Monte Ulivo sin dentro i castelli tra Serravalle e Città.

L'inaugurazione (ha introdotto Valentina Rossi) anticipa le celebrazioni ufficiali per la commemorazione del 26 giugno '44 (ne ha parlato Daniel Cesaretti) anche in un dipinto di Rosolino Martelli ispirato al suo libro di ricordi bellici “...e c'era il Borgo”.

fz



Intervista con Valentina Rossi Studiosa e ricercatrice eventi bellici sammarinesi