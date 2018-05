Riapre il “Galli” di Rimini, il Comune lancia un programma partecipativo

Dopo un restauro durato 4 anni, entro fine anno sarà inaugurato il teatro Galli di Rimini.



Gravemente danneggiato durante i bombardamenti del 1943, il Galli, che costituirà col Museo Fellini e il Museo di Arte Contemporanea il patrimonio del centro storico riminese, potrà essere sostenuto economicamente da cittadini e imprese, tramite bonifico sul conto corrente della tesoreria del Comune. L'iniziativa è stata chiamata 'Entra in Scena' e ha l'obiettivo di legare l'attività del teatro a chi ama la lirica e la prosa per tutto l'anno. "Sostenere l'attività del Teatro significa investire nell'eccellenza della qualità della sua programmazione artistica”, spiega l'Amministrazione.



Diverse le formule pensate da "art bonus" per godere delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a favore, tra gli altri, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale pari al 65%. Altre formule sono quelle di "Partner stagione d'opera" e "Partner Sagra Musicale Malatestiana" per usufruire della prelazione sull'acquisto di un palco centrale o di biglietti, pubblicazioni in omaggio e il marchio visibile per le imprese o banche.



C'è poi la formula "Amici del Galli" per chi decidesse di partecipare al sostegno annuale dell'attività del teatro, con menzione sulle pagine d'onore nelle pubblicazioni del teatro e nel sito internet, invito ad assistere a presentazioni di programmi e conferenze, possibilità di assistere alle prove generali degli spettacoli, incontri con gli artisti, laddove previsti, possibilità di cenare dopo gli spettacoli, ad un prezzo speciale, presso ristoranti del centro storico, prelazione sull'acquisto di biglietti per altri eventi nel cartellone.