TARGATO ANZALONE! Un gran successo DISABILE...

Lo spettacolo TARGATO H: Contro-Mono-Logo di David Anzalone ha sancito l'impegno di San Marino con un evento a sostegno delle associazioni per i disabili a 10 anni dalla ratifica della Convenzione ONU

La REGGENZA, il Segretario alla Sanità SANTI e il collega al Territorio MICHELOTTI insieme ad Andrea Zafferani, volevano esserci a tutti i costi, e così è stato. Le promesse le ha mantenute anche il comico disabile DIVID ANZALONE (a supportarlo Maria Laura Profeta, interprete LIS, per i sordi) non delude, pieno di entusiasmo per SAN MARINO. L'attore ironico è dotato di una presenza scenica esplosiva nella migliore tradizione della commedia dell'arte italiana.

Parla di sé per raccontare di noi: come siamo e vediamo gli altri e come vedono gli altri cosiddetti normali... quelli come lui:

ma lui chi è!?

Un uomo di spettacolo che ama la DIVERSITÀ capace di aiutare ognuno di noi a farne tesoro (con un gesto) nella NORMALITÀ... (del reale).



Intervista con DAVID ANZALONE Comico disabile - autore spettacolo “TARGATO H”