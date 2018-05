"LA VILLA" francese: cinema d'autore a Borgo Maggiore

Lo spazio cineforum della settimana sammarinese presenta LA CASA SUL MARE commedia amara francese sulla fratellanza in concorso a VENEZIA 2017



Un film politico nel senso della visione delle cose... e della vita. 3 fratelli tornano alla casa paterna sul mar di Marsiglia: “LA VILLA” (scritto all'italiana) è il titolo originale francese del luogo in cui ci si incontrava e si ritorna perché il padre muore; e l'eredità e fatta di un pugno di ricordi in posti che non si vogliono più rammentare. Il regista Robert Guédiguain non a caso parte dalla storia filmata del 1985 riproponendo uno spezzone in sequenza con gli stessi protagonisti (attori al tempo giovani) del suo precedente film “KI LO SA?”.

Nel corso del tempo è il tempo stesso che si perde... ( e anche la sinistra francese cambia ideali) irrompono nella sceneggiatura 3 ragazzini profughi sfuggiti al mare e alla morte nonché alla polizia.

LA CASA SUL MARE adesso accoglie (ed è accogliente - non più luogo di morte ma di vita) apre le porte e il cuore ai migranti - bambini.

fz