Cfp dalla Reggenza, si concludono gli incontri con gli studenti

Con l'udienza della Reggenza agli studenti dell'ultimo anno del Centro di Formazione Professionale di Serravalle si conclude la serie di incontri, rivolti ad avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni.



C'è stato il dibattito in aula, dove i ragazzi hanno posto questioni per lo più emozionali, “essere in due crea difficoltà oppure è un vantaggio?” e anche “com'è cambiata la vostra vita?”.



C'è stata la simulazione di voto, dove gli studenti hanno visto come si vota in modo palese e segreto. Insomma una mattinata intensa per questi ragazzi che hanno così visto da vicino come si lavora nell'aula del Consiglio Grande e Generale.



Nel video le interviste a Andrea Zafferani (Segretario di Stato Lavoro) e Milena Gasperoni (Direttore Cfp)