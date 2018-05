RITORNO AL PASSATO... la protagonista del film di Zemeckis estasiata dal Monte

CLAUDIA WELLS di “RITORNO AL FUTURO” in Italia per una convention di fantascienza visita la Repubblica su invito di SAN MARINO COMICS e si dichiara “innamorata del Monte” pronta a tornarci

Intanto si lavora alla V edizione del 'FantaFumettoFestival' più popolare del Titano (dal 24 agosto prossimo) ormai noto anche all'estero come ci conferma la mitica CLAUDIA.

Lei protagonista femminile “al futuro” dei nostri sogni con la DeLorean ha viaggiato per oltre 30 anni nell'immaginario di ognuno e adesso da SAN MARINO rilancia... (distribuendo volantini ai fan come nelle famosa scena di Jennifer Parker fidanzata di Marty Mcfly).

Si occupa d'immagine e di moda maschile niente meno che con ARMANI WELLS in California e si dice pronta a volare in SAN MARINO COMICS City (Città e Centro storico che l'hanno colpita e presa... per l'atmosfera e la storia) magari a fine agosto.

Interviste con:

CLAUDIA WELLS Attrice e stilista

PAOLO GUALDI Presidente San Marino Comics