Scuola elementare: Chiesanuova chiude l'anno con una nuova targa in pietra locale e inaugura il book crossing

Festa di fine anno scolastico, ieri, per la scuola elementare di Chiesanuova “Il giardino dei ciliegi” con lo spettacolo “Passeggiando tra le storie”, in collaborazione con la Giunta, la Cooperativa Trasforma e l'Associazione Centro Anch'io: ultimo tassello di un progetto didattico che ha coinciso con l'inaugurazione del “Book crossing... un libro per tutti”, iniziativa che resterà a disposizione del Castello in pianta stabile. La serata si è conclusa con l'inaugurazione della targa in pietra di San Marino, con inciso il nome della scuola ed una immagine in rilievo che riproduce l'albero di ciliegio circondato dai bambini.