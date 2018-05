TRILOGIA PARIGINA al Settebello riminese

Un weekend col film d'essai e il cineforum d'autore per la commedia drammatica alla francese: AMORI DI DONNE in 3 diverse pellicole in un solo cinema

MEKTOUB, MY LOVE – CANTO UNO:

Il regista Abdellatif Kechiche racconta AMIN che smette di studiare medicina per filmare...

In piena estate lascia PARIGI e approda sulle spiagge del Mediterraneo dove stanno da sempre i suoi amici. Ragazzi d'infanzia e d'adolescenza in giochi d'amor giovane (piccoli flirt che ricorderai per sempre). Sguardi con l'occhio della telecamera che possiede una bocca e un corpo...

MONTAPARNASSE – FEMMINILE SINGOLARE (Bienvenue):

Una giovane donna sa di non sapere (far niente) ma crede in se stessa. Torna dal Messico a Parigi che diventa una città sempre più ostile non solo per lei ma per tutti.

C'è sempre l'occhio di un fotografo e un gatto in giro... lei in una scatola vorrebbe mettere l'animale, un uomo, il lavoro. Tra sconfitte e squallore ripartirà.

PARIGI A PIEDI:

FIONA,Una bibliotecaria canadese, riceve un S.O.S. dalla vecchia zia diventata parigina oggi ultraottantenne. MARTHA ha paura di finire in un ricovero causa la sua testa tra le nuvole... La nipote non è molto diversa dalla anziana parente: partita per la capitale franacese si perde. Ammalia un clochard che s'innamora... scoprirà di aver bisogno di lui per ritrovare la ZIA smarrita e misteriosamente sparita.

fz