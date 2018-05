Il DIALOGO delle RELAZIONI: Alta Formazione UniRSM

Partirà col prossimo anno accademico 2018-19 il primo Corso di Alta Formazione in DIALOGO INTERRELIGIOSO E RELAZIONI INTERNAZIONALI aperto anche ai membri del corpo diplomatico e ai docenti di religione delle scuole



Qualificato e originale il primo corso accademico del nostro ateneo che vede impegnati insieme la Scuola di Studi Storici di Luciano Canfora e l'Istituto di Scienze Religiose Marvelli della chiesa riminese e sammarinese. L'Alta formazione biennale equivale a un master di primo livello (60 crediti universitari) in religioni e relazioni tra stati basato su 2 cardini fondamentali: integrazione e pacificazione.

Il futuro dell'Europa (dai Balcani al Mediterraneo) si giocherà sulla capacità di tenere unite le popolazioni proprio evitando fondamentalismi e radicalismi laici e religiosi.

Il percorso formativo in sintesi è DIALOGO DELLE RELAZIONI sotto tutti i profili toccando la sfera personale e la dimensione pubblica. Educatori, esperti e ricercatori, avranno così gli strumenti per conoscere e i mezzi per insegnare.



intervista con CORRADO PETROCELLI Rettore UniRSM