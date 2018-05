No Bullismo, Paolo Crepet a San Marino

A San Marino l'incontro NO BULLISMO con il famoso psichiatra Paolo Crepet che ha presentato il libro “Bullismo e coraggio di crescere”. Il convegno è stato organizzato dalla giunta di Castello di Serravalle con il patrocinio della Segreterie alla Cultura e Sanità



"La fatica di crescere, il rischio di isolamento sociale. Il bullismo è figlio dei silenzi di casa e del buonismo scolastico". Paolo Crepet, uno degli psichiatri e sociologi più noti al grande pubblico, incontra San Marino nella Sala Polivalente –auditorium Little Tony, all’interno di un incontro pubblico che si è aperto con l’inaugurazione della mostra fotografica “Dalle fondamenta alla Città per gli Studenti”. Davanti a statistiche che evidenziano come un ragazzo su due subisca episodi di violenza verbale, psicologica e fisica, e che uno su tre sia vittima ricorrente di abusi, Crepet richiama il ruolo della famiglia, ad oggi sbiadito dal ritmo di vita. Incomunicabilità, carenza di attenzioni, indifferenza. Quando i ragazzi perdono i punti di riferimento il bullismo trova terreno fertile.

Nel video l'intervista a Paolo Crepet