Torna D.I.G. il festival internazionale sul giornalismo investigativo a Riccione. Documentari, Inchieste e Giornalismo

D.I.G, Documentari, Inchieste, Giornalismo. È il festival internazionale sul giornalismo investigativo, in programma a Riccione dal 1 al 3 giugno al Palazzo del Tursimo e in Piazzale Ceccarini. L'edizione di quest'anno si concentrerà su “War on Data” la guerra dei dati: governi, partiti, movimenti, aziende, giornali, tv e social media “usano la privacy dei dati e invadono la privacy per pilotare il consenso”.



Parteciperanno al festival giornalisti affermati e giovani reporter provenienti da tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, dal mondo arabo fino all’Australia e l'America Latina. Durante la tre giorni saranno consegnati anche i “DIG Awards” premi internazionali assegnati a inchieste e reportage video. A presiedere la giuria che decreterà i vincitori ci sarà il reporter statunitense Jeremy Scahill, due volte vincitore del prestigioso George Polk Award. Per quanto riguarda l’Italia, si registra una grande varietà delle testate iscritte: dai telegiornali (SkyNews 24, RaiNews), ai programmi di approfondimento come le Iene e Nemo, fino alle edizioni online dei più famosi quotidiani e periodici. Infine, il primo giugno, ad aprire il festival l'esibizione del cantante Morgan.