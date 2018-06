Nuove generazioni e trattamento dei dati sensibili, torna a Riccione il festival sul giornalismo d'inchiesta

“Avvicinare i giovani al giornalismo” è il tema che vuole fare emergere quest'anno il DIG festival: documentari, inchieste e giornalismo. Tanti gli incontri come “Dig School days. You gotta Know” di questa mattina che offrono ai ragazzi l'occasione di mettersi a confronto su contenuti e tematiche del giornalismo. L'obbiettivo è ragionare con i ragazzi sul ruolo dell'informazione e dei social.



Altro tema portante di quest'edizione è “War on Data”, la caccia globale ai nostri dati personali. Tantissimi i giornalisti che cercheranno di proporre spunti di riflessione, dibattiti e tavole rotonde per sensibilizzare e spiegare una tematica molto delicata.



Nel video il presidente del DIG Festival Matteo Scanni e alcuni ragazzi delle superiori di Riccione