A San Leo “Gente di Ivan”, il primo raduno nazionale dei fans di Ivan Graziani

Centinaia di appassionati, dai più fedeli ai più giovani, si ritrovano in piazza Dante a San Leo in occasione del primo raduno nazionale dei fan club di Ivan Graziani, l'indimenticabile cantautore dagli “occhialoni” rossi. Un viaggio tra ricordi e grandi emozioni nei luoghi di Ivan.



Lugano addio, Firenze Canzone Triste, Pigro, tutte le canzoni di Ivan riproposte in serata da diversi cantautori e cover band. Saranno mostrate anche due chitarre con cui Ivan ha suonato, presentate per l'occasione dalla moglie Anna Bischi. Un evento, come spiegano gli organizzatori, che non è stato difficile da realizzare grazie alla grande voglia di riunirsi.



Nel video interviste a Mauro Guerra (Sindaco San Leo), Viller Ronchetti e Anna Bischi (moglie Ivan Graziani)