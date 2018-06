Torna l'Odissea cinematografica di Kubrick

SAN MARINO CINEMA propone al CONCORDIA, lunedì 4 e martedì 5 giugno alle 21, il capolavoro restaurato di Stanley Kubrick “2001 Odissea nella Spazio”

Nel 1968 fece tanto rumore il film di fantascienza sceneggiato da Kubrick sul futuro dell'uomo: dalla scimmia (e il monolito) all'universo interstellare. La proiezione a Cannes in prima mondiale della versione in stampa analogica 70 mm (recuperata dalla casa produttrice GMG e restaurata oltreché rigenerata in immagini suoni e colonne sonore) è stata presentata davanti alla famiglia del cineasta inglese da Christopher Nolan autore di INTERSTELLAR.

La nuova versione digitale in 4K proposta dalla Warner Italia (mentre PARAMOUNT CHANNEL ne aveva programmata una visione televisiva a marzo) arriverà nelle sale dopo 50 anni per 2 soli giorni.

Una pellicola che ha cambiato la vita di molti autori e registi tra le opere più citate e studiate di sempre.

Storia immaginaria e avveniristica (bellissima!) conserverà per sempre quel brivido d'infinito dentro ogni persona che alza gli occhi per guardar le stelle... Un viaggio ultimo (finale) oltre il tempo che commuove l'uomo ben oltre la sua umanità già mezzo secolo fa segnata dalla tecnologia.

