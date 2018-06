Commedia alla 'bolognese': PISU in "NOBILI BUGIE" omaggio rossoblu

Il cinema indipendente bolognese distribuito in multisala dai romagnoli Giometti in una storia originale, “NOBILI BUGIE”, che parla anche del glorioso Bologna FC durante il fascismo

Una commedia nera e ironica ambientata nel '44 sui colli bolognesi poco prima della fine della guerra nel periodo delle leggi razziali contro gli ebrei.

Una nobile famiglia felsinea di duchi decaduta e piena di debiti costretta a vendersi il patrimonio ospita per soldi (lingotti d'oro) tre profughi ebrei in fuga dai tedeschi pronti a pagare l'ospitalità a peso d'oro... promettono di andarsene a fine guerra. Passa il fronte bellico verso nord e la famiglia ospite continua a fingere che nulla sia avvento per trattenere il più possibile... i malcapitati paganti.

Sullo sfondo le vicende del Bologna Calcio campione d'Italia negli anni Trenta guidato da Arpad Weisz, che purtroppo non sfuggi ad Aushwitz.

La pellicola di Antonio Pisu prodotta e realizzata interamente a Bologna dalla Genoma Films ha ricevuto riconoscimenti e premi e si avvale di un cast nostrano stellare. Giancarlo Giannini e Claudia Cardinale ( duchessa ottantenne) insieme allo strepitoso Raffaele Pisu ( nei panni del duca) noto personaggio televisivo anni Settanta oggi novantaduenne.

Ivano Marescotti e i camei di Gianni Morandi e dell' ex allenatore Franco Colomba.

