"L'Eccellenza dei Castelli": in mattinata i Capi di Stato hanno visitato Acquaviva

Terzo appuntamento de “L'Eccellenza dei Castelli”: iniziativa promossa dalla Reggenza in collaborazione con i Capitani e le Giunte di Castello. Tra le tappe della passeggiata il “Bosco delle storie dimenticate”, presentato da un'operatrice della Ludoteca

Ad accogliere la Reggenza il Capitano di Castello Lucia Tamagnini e i membri della Giunta, che hanno fatto da guida in questo viaggio alla scoperta di Acquaviva, delle sue eccellenze. Prima tappa proprio alla Casa del Castello, inaugurata nel 1915. Illustrata allora la storia di questo edificio, inizialmente adibito a scuola. A quel punto, dopo uno scambio di omaggi, e indossati indumenti adatti ad una passeggiata, ci si è recati alla casina dell'acqua: iniziativa molto apprezzata dalla cittadinanza. Ad accompagnare i Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci numerosi bambini e ragazzi, e spesso sono stati loro a spiegare percorsi e segreti delle aree naturalistiche del Castello. Dopo essere passati per il Bocciodromo l'arrivo al parco naturalistico di Monte Cerreto, per un momento di ristoro al piazzale del Castellaccio. Qui, i giovani studenti, hanno illustrato ai presenti la storia di quest'area, dall'interessante valenza archeologica, e che rappresenta uno dei vanti di Acquaviva. In questa splendida mattinata di sole – tra le altre cose – si è fatto visita a “Casa Masi”: il più antico insediamento del Castello. Si è parlato dei mille aneddoti, riguardanti questo edificio; infine l'arrivo alla fonte ed alla chiesa di Acquaviva: un altro luogo caro, agli abitanti del Castello.